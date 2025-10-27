La Tunisie accueillera, du 31 octobre au 6 novembre prochain, la cinquième édition du Rallye Fenix International, sous l’égide de la Fédération tunisienne de l’automobile (FTA).

Quelque 37 voitures de type SSV, 28 véhicules tout-terrain, 6 camions et 13 motos participeront à cet événement sportif.

Le départ du Rallye Phénix sera donné le 31 octobre courant depuis Monastir en direction de Tozeur. Les concurrents y entameront, à partir du 1er novembre, 6 étapes, dont 5 se dérouleront dans le désert tunisien, pour une distance totale de 1894 km.

Voici les étapes du rallye :

1er novembre – étape 1 : Tozeur > Nefta > Douz (292 km)

2 novembre – étape 2 : Douz > Douz (362 km)

3 novembre – étape 3 : Douz > Ksar Ghilane > Douz (520 km)

4 novembre – étape 4 : Douz > Sabria > Douz (316 km)

5 novembre – étape 5 : Douz > Kébili > Kairouan > Monastir (404 km)

6 novembre – étape 6 : Monastir > Makthar > Zaghouan > Nefidha > Monastir, suivie de la cérémonie de clôture.