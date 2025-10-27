Les orientations et les priorités en matière de développement pour la période à venir afin d’assurer une bonne coordination dans l’élaboration des prochains programmes de travail, ont été au centre d’une rencontre tenue, lundi, à Tunis, entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et des conseillers du Conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

La cheffe de la délégation de la BERD, Emily Keenan a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre de suivi de l’état d’avancement des différents axes et programmes de coopération entre la Banque et la Tunisie, selon un communiqué publié par le département de l’Economie.

Abdelhafidh a notamment souligné, à cette occasion, l’importance de consolider davantage la coopération financière et technique entre la Tunisie et la BERD et à diversifier ses domaines dans le cadre du Plan de développement 2026-2030.