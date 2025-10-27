Le budget de la municipalité de Sfax pour l’année 2026 est évalué à 125 millions de dinars, soit une augmentation de 11,6% par rapport à 2025.

Le secrétaire général de la mairie, Farhat Brik a indiqué à l’Agence TAP que ce montant est répartit entre 76 millions de dinars à titre de dépenses ordinaires et 49 millions de dinars à titres de dépenses de développement.

La municipalité de Sfax entamera la réalisation des projets programmés en 2026 dès l’approbation du budget, a souligné la même source.