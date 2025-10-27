Les Journées économiques et culturelles tunisiennes, sous le signe de la “Tunisie et Sicile : Ponts entre culture, commerce et tourisme”, seront organisées à Palerme (Italie) du 31 octobre au 2 novembre 2025 par le Consulat de la Tunisie à Palerme, en collaboration avec la Région Sicilienne, la Municipalité de Palerme et la Chambre de commerce de Palerme-Enna à Palerme, indique le consulat sur les réseaux sociaux. Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie économique et culturelle, le Consulat invitant les membres de la communauté tunisienne résidant dans la circonscription consulaire à assister à cette manifestation.

Le programme comporte une conférence culturelle le 1er novembre 2025 en vue de mettre en valeur le riche patrimoine culturel et les relations historiques entre la Tunisie et la Sicile. Des stands tunisiens seront installés pour offrir un aperçu du riche patrimoine culturel et civilisationnel de la Tunisie, avec des expositions de produits et d’artisanat traditionnels, de spécialités culinaires tunisiennes, des spectacles de groupes et d’artistes tunisiens, ainsi que des défilés de costumes traditionnels tunisiens tout au long des 1er et 2 novembre 2025.

Le programme démarre le samedi 1er novembre 2025 de 10h30 à 22h00 à la Piazza Bologni avec des spectacles artistiques tunisiens animés par l’association Rawafed pour les arts et les cultures, le groupe Narjes Sassi pour la musique, le groupe de Ramzi Harrabi et par les artistes Oussama Salama et Amani Ben Tar. Un défilé de mode d’habits traditionnels tunisiens, tatouage tunisien (Harkous), et une exposition de produits artisanaux sont également prévus.

Une conférence sur les “Relations Historiques, Culturelles et Touristiques entre la Tunisie et la Sicile” aura lieu à 15h au Palazzo Riso et un spectacle musical tunisien est programmé à 18h30.

Une exposition de produits artisanaux organisée à la Piazza Bologni le dimanche 2 novembre de 10h à 16h clôturera ces journées.