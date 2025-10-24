Le Stadio Diego Armando Maradona accueillera ce samedi 25 octobre 2025 à 18h00 l’une des plus belles affiches de la 8e journée de Serie A. Le Napoli reçoit l’Inter Milan pour un duel au sommet entre deux prétendants sérieux au titre.

Duel de haut de tableau

Avec 15 points chacun, les deux clubs occupent le podium du championnat italien — l’Inter deuxième, Naples troisième. Ce face-à-face pourrait bien peser lourd dans la course au Scudetto.

Les Napolitains affichent une dynamique contrastée avec trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs (8 buts marqués, 7 encaissés). Leur défense, parfois fragile, devra se montrer irréprochable face à une attaque milanaise redoutable.

En face, l’Inter Milan semble lancé sur un rythme de champion. Les hommes de Simone Inzaghi restent sur cinq succès consécutifs, inscrivant 12 buts pour seulement 2 encaissés. Portés par un Lautaro Martínez en grande forme et une assise collective solide, les Nerazzurri abordent ce déplacement avec confiance.

Un historique équilibré

Les cinq dernières confrontations entre les deux équipes ont été marquées par un équilibre parfait : une victoire de chaque côté et trois matchs nuls. Un signe que ce classique du Calcio reste indécis, quel que soit le contexte.

Chaîne TV et streaming

La rencontre Naples – Inter Milan sera diffusée en direct sur DAZN à partir de 18h00.