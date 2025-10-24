Une soirée en hommage à la grande artiste Soulef a eu lieu jeudi soir au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture, Chedly Klibi, dans le cadre de la deuxième édition de “Aïn al mahabba”, un évènement organisé en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles et l’Office Tunisien des droits d’auteur (OTDAV).

La Troupe nationale de Musique a accompagné les invitées d’honneur à savoir Nawel Ghachem, Rihab Sghaier, Mongia Sfaxi, Haifa Ameur et Arij Braiek qui ont interprété de nombreux morceaux de Soulef à l’instar de “Jibouli Al Ahbab”, “Rah Ghali” et “Oltof Bina”.

Ce concert a été l’occasion de revenir sur les étapes historiques les plus importantes de la carrière de l’artiste, qui a débuté sa carrière artistique au sein de la Troupe Nationale des Arts Populaires, sous la direction de Saleh El Mahdi. Elle est rapidement devenue la chanteuse phare de la troupe, effectuant des tournées dans de nombreux pays chanter pour les communautés tunisiennes dans les pays du Golfe, en Syrie et en Europe. Elle a également chanté aux côtés de l’artiste sud-africaine Miriam Makeba à l’Olympia de Paris.

Cet hommage célèbre la carrière de la grande Soulef, considérée comme l’une des voix féminines les plus marquantes de l’histoire de la chanson tunisienne et l’une des icônes qui ont enrichi la scène artistique l’âge d’or de la chanson tunisienne à travers un spectacle qui amis en lumière le patrimoine artistique de l’artiste Soulef et à mettre en relief sa carrière qui a enrichi la musique tunisienne d’œuvres immortelles.

Avec Nawel Ghachem sur scène, Soulef a appelé les jeunes artistes à sauvegarder les chansons tunisiennes, à en être fiers et à les commercialiser à l’étranger.