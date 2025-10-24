Une enveloppe de 4 079 millions de dinars sera allouée à la subvention des produits de base dans le cadre du projet du budget de l’Etat pour l’exercice 2026, contre 3 801 MD prévus pour 2025, soit une augmentation de 278 MD, conformément à la stratégie du gouvernement visant à préserver le pouvoir d’achat du citoyen.

En effet, le projet de budget de l’État pour l’exercice 2026 prévoit un prix moyen du blé de 260 dollars/la tonne en 2026, contre 263 dollars prévus pour 2025, ainsi qu’un taux de change dinar-dollar stable.

En 2026, les efforts seront axés sur l’amélioration de l’efficience du système de subventions, d’une part, et l’incitation à la production agricole nationale et la réalisation de la sécurité alimentaire, d’autre part. il s’agit notamment d’intensifier le contrôle économique et la lutte contre les pratiques illégales telles que la contrebande, la spéculation, la détention illégale de produits subventionnés et le commerce parallèle, selon le rapport du ministère des Finances.

L’accent sera mis également sur la modernisation du système de gestion des produits subventionnés via l’activation des plateformes d’information permettant d’assurer le suivi des ventes de la farine par les minoteries et de surveiller en temps réel la distribution de l’huile subventionnée, outre l’intensification des actions de sensibilisation en vue de rationaliser la consommation et de lutter contre le gaspillage.

Il s’agit en outre de renforcer l’offre et de constituer des stocks de régulation et de tirer profit de la baisse des prix sur les marchés mondiaux pour répondre aux besoins, notamment en céréales et en huiles végétales.

Concernant l’amélioration de la production agricole nationale, la priorité sera accordée à l’appui au système céréalier, notamment au blé dur, ce qui contribuera à l’amélioration du rendement et au garanti de l’approvisionnement. Cela contribuera également à l’autosuffisance, au renforcement de l’adaptation aux effets du changement climatique et à l’encouragement des agriculteurs à investir dans de nouvelles cultures plus résilientes face à ces changements.

Les interventions du gouvernement dans ce sens devront porter sur l’adoption d’approches innovantes pour lutter contre la pénurie d’eau, l’amélioration de la gestion de l’eau et l’investissement dans les technologies de conservation de l’eau.

Les dépenses consacrées aux subventions au titre des produits de base représentent environ 41,7 % des dépenses totales de subventions et 2,2 % du PIB, contre 37,3 % et 2,2 % respectivement prévus pour 2025.