Désignation des arbitres des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 25, 26 et 27 octobre courant (Tous les matchs à partir de 14h30):

POULE A

Samedi 25 octobre

A Manzel Bourguiba:

SAM Bourguiba – CS Chebba Arb: Foued Touti

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – BS Bouhajla Arb: Achref Harakati

A Mahdia:

EM Mahdia – CS Msaken Arb: Hamza Oueslati

A Sfax (2 mar):

CO Kerkennah – AS Agareb Arb: Ahmed Dhaouadi

A Tataouine:

US Tataouine – AS Mégrine Arb: Houssem Belhaj Ali

Lundi 27 octobre

A Ben Arous:

SC Ben Arous – US Bousalem Arb: Haythem Kossai

Stade à déterminer:

CSH Lif – Sfax RS Arb: Sofien Ouertani

POULE B

Dimanche 26 octobre

A l’Ariana:

AS Ariana – CS Rediaef Arb: Wael Ajangui

A Korba:

CS Korba – Kalaa sport Arb: Mohamed Akel

A Jendouba:

Jendouba sport – US ksour Essef Arb: Abdelhamid Badreddine

A Moknine:

SC Moknine – AS Kasserine Arb: Mahmoud Ksiaa

A Sidi Bouzid:

O. Sidi Bouzid – S. Gabésien Arb: Oussama Cheraiet

A Bouchemma:

ES Bouchemma – AS Jelma Arb: Montassar Belarbi

A Gafsa:

EGS Gafsa – CS Sakiet Eddaier Arb: Hamza Jeaied