Désignation des arbitres des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 25, 26 et 27 octobre courant (Tous les matchs à partir de 14h30):
POULE A
Samedi 25 octobre
A Manzel Bourguiba:
SAM Bourguiba – CS Chebba Arb: Foued Touti
A Hammam-Sousse:
ESH Sousse – BS Bouhajla Arb: Achref Harakati
A Mahdia:
EM Mahdia – CS Msaken Arb: Hamza Oueslati
A Sfax (2 mar):
CO Kerkennah – AS Agareb Arb: Ahmed Dhaouadi
A Tataouine:
US Tataouine – AS Mégrine Arb: Houssem Belhaj Ali
Lundi 27 octobre
A Ben Arous:
SC Ben Arous – US Bousalem Arb: Haythem Kossai
Stade à déterminer:
CSH Lif – Sfax RS Arb: Sofien Ouertani
POULE B
Dimanche 26 octobre
A l’Ariana:
AS Ariana – CS Rediaef Arb: Wael Ajangui
A Korba:
CS Korba – Kalaa sport Arb: Mohamed Akel
A Jendouba:
Jendouba sport – US ksour Essef Arb: Abdelhamid Badreddine
A Moknine:
SC Moknine – AS Kasserine Arb: Mahmoud Ksiaa
A Sidi Bouzid:
O. Sidi Bouzid – S. Gabésien Arb: Oussama Cheraiet
A Bouchemma:
ES Bouchemma – AS Jelma Arb: Montassar Belarbi
A Gafsa:
EGS Gafsa – CS Sakiet Eddaier Arb: Hamza Jeaied