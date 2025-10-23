Le championnat Elite de handball reprend ce samedi avec la 11ᵉ journée, marquée par plusieurs affiches déterminantes dans la lutte pour le haut du tableau.

Un duel attendu entre Espérance et Étoile

Le choc de cette journée opposera l’Espérance Sportive de Tunis (EST), leader ex aequo avec le Club Africain (CA), à l’Étoile Sportive du Sahel (ESS). Le match se jouera à Hammam-Sousse à partir de 16h00. Les deux équipes visent la victoire pour consolider leurs ambitions de titre avant la phase retour.

Le Club Africain en déplacement à Sfax

De son côté, le Club Africain, qui partage la première place avec 28 points, se déplacera à Chihia pour affronter le CS Sakiet Ezzit, actuellement cinquième avec 22 points. Une rencontre qui s’annonce disputée, les locaux cherchant à se rapprocher du podium.

Des matchs serrés pour le milieu de tableau

Dans le reste du programme, le SC Moknine (6ᵉ, 21 pts) se rendra à Mahdia pour affronter l’EM Mahdia (10ᵉ, 15 pts), tandis que l’EBS Béni Khiar (4ᵉ, 23 pts) recevra le CHB Jammel (7ᵉ, 19 pts). Deux rencontres équilibrées qui pourraient modifier la hiérarchie du milieu de classement.

Lutte pour le maintien

En bas de tableau, l’AS Téboulba (12ᵉ, 12 pts) accueillera l’AS Hammamet (8ᵉ, 16 pts), tandis que le Stade Tunisien (également à 16 points) recevra le CHB Ksour Essef (15 pts). Ces confrontations seront cruciales pour les équipes cherchant à s’éloigner de la zone rouge.

Classement avant la 11e journée

Espérance ST – 28 pts (10 j)

. Club Africain – 28 pts (10 j)

Étoile du Sahel – 24 pts (10 j)

EBS Béni Khiar – 23 pts (10 j)

CS Sakiet Ezzit – 22 pts (10 j)

SC Moknine – 21 pts (10 j)

CHB Jammel – 19 pts (10 j)

AS Hammamet – 16 pts (10 j)

. Stade Tunisien – 16 pts (10 j)

EM Mahdia – 15 pts (10 j)

. CS Ksour Essef – 15 pts (10 j)