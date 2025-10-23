Septembre 2025 a été un mois plus chaud que la normale avec un écart de 1°c. La température moyenne nationale a atteint 26,7 °C, alors que la moyenne de référence pour les 26 stations principales, est de 25,7°C. Il est classé au 7ème rang des mois de septembre les plus chauds depuis 1950. Au total les températures moyennes du mois variaient entre 22,2 °c à Thala et 30,2°c à Tozeur, d’après le bulletin climatique mensuel publié, mercredi, par l’INM.

Le temps a été perturbé à partir du 22 septembre jusqu’à la fin du mois, avec une baisse remarquable des températures, accompagnée de pluies parfois abondantes. La pluviométrie a été en moyenne déficitaire de 40 % sur la Tunisie.

Les températures maximales moyennes durant ce mois ont varié entre 28°c à Thala et 36°c à Tozeur.

Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 32,4 °c, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (31,2°c) avec une différence de + 1,2 °c.

Les températures minimales ont varié de 16,4°c à Thala et 24,5°c à Gabes. La température minimale moyenne nationale durant ce mois, était de 21,1°c, supérieure à la moyenne de référence (20,3°c) avec une différence de +0,8°c.

Septembre 2025 : Pluviométrie déficitaire

Le nord du pays a cumulé 383,6 mm dans 10 de ses stations météorologiques, ce qui représente 75% de la normale pour les mêmes stations. Au centre, la pluviométrie a, aussi, été déficitaire (au total 169,1 mm soit 49% de la normale). Les stations du sud ont cumulé 66,9 mm pour une normale de 149,7 mm (soit 44,7% de la normale).

Tabarka est la station la plus arrosée pendant ce mois. Elle a cumulé 78,2 mm (alors que la normale est de 79,4 mm). En une seule journée (le 27 du mois) elle a enregistré 45 mm. Jendouba a, également, cumulé 61,8 mm dépassant largement la normale qui est de 39,8 mm. Le 23 du mois, Jendouba a cumulé 33,5 mm.

La vitesse du vent a dépassé les 60 km/h plusieurs fois dans différentes stations surtout à Gafsa. A Djerba, la vitesse du vent a atteint les 93,6 km/h.