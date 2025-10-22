La coopération et les opportunités de partenariat dans les domaines de la famille, de la femme et des personnes âgées, a fait l’objet d’une séance de travail mercredi au siège du ministère de la famille, entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri et la représentante du fonds des nations unies pour la population en Tunisie (FNUAP) Rim Fayela.

La réunion a porté sur le suivi d’exécution du programme annuel conjoint pour l’année 2025 entre la Tunisie et le Fonds des nations unies pour la population, notamment en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de sensibilisation dans les domaines y afférents, a indiqué un communiqué publié par le ministère de la famille.