L’Espérance Sportive de Tunis se déplace, ce mercredi 22 octobre, sur la pelouse du Complexe Abdesselam Kazouz de Zarzis, pour y affronter l’Espérance Sportive de Zarzis dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 tunisienne. Le coup d’envoi sera donné à 15h00, et la rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Watania 2.

Les Sang et Or veulent poursuivre sur leur lancée

Le leader espérantiste, en grande forme depuis le début de la saison, cherchera à enchaîner un nouveau succès afin de consolider sa première place au classement. Les hommes de Miguel Cardoso restent sur une série positive marquée par des victoires convaincantes, portées notamment par la solidité défensive du duo Meriah–Ben Hmida et l’efficacité offensive de Ben Romdhane et Tougaï.

Zarzis pour créer la surprise à domicile

De son côté, l’Espérance de Zarzis, soutenue par son public, espère faire chuter le champion en titre et redresser une dynamique mitigée. L’équipe du Sud, connue pour sa combativité à domicile, compte sur la vivacité de ses jeunes attaquants pour surprendre la défense tunisoise.

Une affiche historique entre deux Espérances

Ce duel entre les deux clubs portant le même nom promet un affrontement équilibré entre expérience et ambition. L’enjeu sera double : pour l’EST, conforter son leadership, et pour l’ESZ, s’éloigner de la zone rouge et retrouver confiance.

📍 Stade : Complexe Abdesselam Kazouz de Zarzis

🕒 Heure : 15h00

📺 Diffusion TV : Watania 2