Quelque 6000 coccinelles ont Ã©tÃ© dispersÃ©es dans la rÃ©gion de Zelfen Ã Kasserine, dans le cadre de la lutte biologique contre la cochenille de figues de barbarie.

Une source au commissariat rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole (CRDA) a indiquÃ©, Ã lâ€™Agence TAP, que 15 mille coccinelles ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©esÂ sur les plantations affectÃ©es par cet insecte nuisible, jusqu’Ã prÃ©sent.

La coccinelle est utilisÃ©e comme un agent de lutte naturelle pour faire face Ã la prolifÃ©ration de la cochenille.

A noterÂ que Zelfen est la plus grande localitÃ© productrice de figue de barbarie dans le gouvernorat de Kasserine.