Le coup d’envoi de la saison de cueillette des olives au gouvernorat de Gafsa a été donné, lundi, dans une ferme à El Amamia relevant de la délégation de Sidi Yaich.

Le directeur du Commissariat régional au développement agricole, Monji Aâfi a indiqué à l’Agence TAP que la production est estimée, cette année, à 115 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 24,5 mille tonnes d’huile, en hausse par rapport à la récolte enregistrée en 2024 qui était de 90,5 mille tonnes, soit l’équivalent de 20,8 mille tonnes d’huile.

La région compte 85,407 mille ha d’oliveraies (59,110 mille ha en pluvial et 26257 en irriguée), 12,89 millions d’oliviers (5,77 millions en pluvial et 7,11 millions en irriguée) et 34 huileries, a ajouté la même source.