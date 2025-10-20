“Le gouvernement a mis en place un plan à court et moyen terme pour la réhabilitation du Groupe chimique à Gabès et la réduction des émissions gazeuses”, a souligné, lundi, le ministre de la santé, Mustapha Ferjani.

Dans son intervention lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée au débat sur la situation environnementale dans la région de Gabès, le ministre a assuré que le droit à un environnement sain et propre est un droit constitutionnel garanti pour tous les citoyens dans toutes les régions du pays.

“L’État œuvre à transformer les risques environnementaux en véritables opportunités de développement durable tout en garantissant aux citoyens le droit à un environnement sûr et à une industrie moderne”, a-t-il indiqué signalant que le véritable défi est de trouver les moyens de créer le développement dans un environnement propre.

Dans ce contexte, Ferjani a rappelé que l’article 47 de la Constitution stipule que l’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu et il lui incombe de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.

“En effet, le gouvernement s’emploie à traduire cet engagement constitutionnel en réalité tangible”, a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le président de la République, Kaïs Saïed, avait souligné, lors de sa récente rencontre avec le président de l’Assemblée et le président du Conseil national des régions et des districts, que le traitement de la situation à Gabès ne peut se faire selon des approches traditionnelles, mais à travers des solutions urgentes et concrètes accompagnées d’une vision stratégique nationale. Le chef de l’État avait insisté sur le fait que « la production ne doit jamais se faire au détriment de la vie », et que la justice environnementale fait partie intégrante de la justice sociale.

Ferjani a ajouté que le ministre de l’équipement présentera, lors de la même séance plénière, le plan détaillé des solutions à court, moyen et long terme pour le traitement des émissions gazeuses du Groupe chimique, selon un calendrier précis d’exécution, de suivi et d’évaluation.

Il a souligné que le gouvernement actuel n’est pas un gouvernement de promesses, mais d’action et de réalisation, notant que les crédits financiers destinés à la lutte contre la pollution avaient déjà été alloués les années précédentes, et que les responsables de la négligence envers Gabès et ses habitants devront rendre des comptes.

Il a, en outre, souligné que l’environnement n’est pas un fardeau pour l’économie, mais un levier économique, susceptible de contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle de développement fondé sur l’innovation industrielle propre et l’exploitation de matériaux tels que le phosphogypse dans une logique d’économie circulaire.

Selon lui, l’enjeu actuel consiste à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions de l’État, à travers la transparence et le suivi effectif des projets environnementaux à Gabès, rappelant que la question environnementale dans cette région a longtemps été victime de promesses non tenues, et affirmant que la prochaine étape sera placée sous le signe du sérieux et des résultats concrets.