La 6e édition du Salon International des Equipements, Technologies et Services de la Sécurité (SENA2025) s’est clôturée dimanche 19 octobre au parc des expositions du Kram, après cinq jours d’échanges, de démonstrations technologiques et de rencontres professionnelles.

Organisé par la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique (CSENSE), en collaboration avec le Centre tunisien des Foires, expositions et congrès (CTF expo), l’événement a réuni plus de 150 exposants tunisiens et internationaux, selon Sami Chamekh, directeur général du CTF expo. Ce salon biennal a permis de répondre aux besoins croissants du marché local en solutions de surveillance, de prévention et de protection, tout en accompagnant les avancées technologiques dans un secteur jugé « vital et économiquement rentable ».

Des entreprises venues de Chine, de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, du Nigeria, du Cameroun, du Burkina Faso et de Mauritanie ont participé à cette édition, favorisant des rencontres bilatérales et des transferts d’expertise. « À mesure que la situation économique de la Tunisie s’améliore, nous aspirons à élargir davantage la participation internationale », a souligné Sami Chamekh, évoquant l’ambition d’attirer de nouveaux marchés européens et africains et d’encourager les investisseurs tunisiens à s’impliquer pleinement dans la sécurité électronique.

En marge des expositions, des colloques, ateliers de formation et tables rondes ont été organisés pour promouvoir les innovations du secteur et inciter les jeunes à s’y engager. Par ailleurs, Naceur Yatouji, représentant d’une entreprise spécialisée, a appelé à la régulation du secteur via l’adoption d’une loi claire encadrant les activités professionnelles, afin de lutter contre les pratiques anarchiques et le marché parallèle. Il a également réclamé un cahier des charges officiel pour sécuriser les investissements et stimuler la création d’emplois.

SENA2025 s’est tenu en parallèle avec le 3e Salon international de l’électricité et des énergies renouvelables (Elek Ener 2025) et la 14e édition du salon de la promotion immobilière, du financement et de l’équipement d’ascenseurs (PRO-IMMO 2025), attirant une affluence notable de professionnels, industriels et particuliers venus de Tunisie, du Maroc ainsi que de plusieurs pays africains et étrangers.