Le Club Sportif Sfaxien a signé, ce dimanche, une victoire convaincante face à l’AS Soliman (2-0) au stade Taïeb Mhiri, confirmant sa bonne dynamique du moment.

Les hommes de Mohamed Kouki ont dominé les débats grâce à deux réalisations : Mohamed Amine Ben Ali à la 39e minute, puis Omar Ben Ali dans le temps additionnel (90e+2).

Ce succès permet au club sfaxien de grimper à la 5e place du classement avec 16 points, revenant ainsi dans le sillage du quatuor de tête. L’équipe affiche désormais des ambitions renouvelées dans la course au titre.

AS Soliman en difficulté

Pour l’AS Soliman, la situation se complique. Avec seulement 8 points en dix matches, le club stagne à la 13e place et voit ses concurrents directs revenir dangereusement. La pression s’intensifie sur l’entraîneur Sami Gafsi, dont l’avenir à la tête de l’équipe semble incertain.

Métlaoui sort de la zone rouge

L’ES Métlaoui a réalisé une belle opération en s’imposant 1-0 sur la pelouse de l’AS Marsa, grâce à un but d’Ahmed Ouled Behi juste avant la pause.

Cette victoire précieuse permet aux miniers de quitter la zone de relégation et de remonter à la 7e place avec 15 points, creusant un léger écart avec les équipes du bas de tableau.

L’AS Marsa, en revanche, reste sur une série décevante et occupe la 10e place avec 10 points, soit seulement deux unités d’avance sur la zone rouge.

Résultats du week-end

CS Sfaxien – AS Soliman : 2-0

AS Marsa – ES Métlaoui : 0-1

JS Omrane – JS Kairouan : 2-0

US Ben Guerdane – AS Gabès : 1-1

Les rencontres Club Africain – US Monastir, CA Bizertin – Stade Tunisien, Étoile du Sahel – Olympique Béja et ES Zarzis – Espérance ST sont prévues entre mardi et mercredi.

Un classement toujours disputé

En tête du championnat, le Stade Tunisien conserve la première place avec 21 points, devant l’Espérance ST (20 pts) et le Club Africain (19 pts). L’US Monastir suit avec 17 points, talonné désormais par le CS Sfaxien.

En bas de classement, Olympique Béja (5 pts) et AS Gabès (7 pts) ferment la marche