L’Espérance de Tunis a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse du FC Rahimo (1-0), samedi à Ouagadougou, lors du match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique. Un succès minimaliste mais précieux pour les Sang et Or, avant la manche retour prévue dimanche prochain à Radès.

Privée de plusieurs titulaires – Mohamed Amine Tougai, Youcef Belaïli, Yan Sasse et le capitaine Yassine Meriah –, la formation de Maher Kanzari a su faire preuve de maîtrise et d’efficacité dans un contexte difficile.

Danho, l’homme décisif

Le seul but de la rencontre a été inscrit juste avant la pause (45e) par Florian Danho, bien placé au second poteau. L’attaquant franco-ivoirien, déjà menaçant une minute plus tôt, a concrétisé la supériorité technique de l’Espérance sur un FC Rahimo combatif mais limité offensivement.

En seconde période, les Tunisiens ont eu plusieurs occasions pour doubler la mise, notamment par Danho (64e), sans parvenir à aggraver le score. Le FC Rahimo a tenté de réagir en fin de match, mais sans véritablement inquiéter Béchir Ben Said, vigilant sur une frappe déviée à la 90e minute.

Une option avant le retour à Radès

Grâce à cette victoire, l’Espérance de Tunis prend une option favorable pour la qualification en phase de groupes. L’équipe devra toutefois rester concentrée au match retour, face à une formation burkinabè accrocheuse qui a montré de bonnes séquences de jeu malgré la défaite.

Autre représentant tunisien : US Monastir battue à domicile

Dans l’autre rencontre impliquant un club tunisien, l’US Monastir s’est inclinée vendredi à Sfax face à la JS Kabylie (0-3). Les Monastiriens devront créer l’exploit samedi prochain à Tizi Ouzou pour espérer renverser la situation.