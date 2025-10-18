Le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Abdelhafidh, s’est entretenu, en marge de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiennent, du 14 au 18 octobre 2025, à Washington, avec le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Dr. Sidi Ould Tah.

La réunion a été l’occasion de souligner l’attachement des deux parties à renforcer davantage les relations de partenariat. Ils ont également évoqué le déroulement des programmes et des projets dont la banque contribue au financement, indique un communiqué publié samedi 18 octobre 2025 par le département de l’économie.

Dr. Sidi Ould Tah a, à son tour, souligné l’engagement de la Banque à continuer à soutenir la Tunisie dans la réalisation de ses programmes et projets de développement.

Le ministre de l’Economie a également rencontré le vice-président de la Banque Asiatique d’Investissement pour les Infrastructures de base (AIIB), Ludger Schuknecht. La rencontre a permis de mettre en valeur les perspectives et les opportunités offertes pour tirer profit des mécanismes financiers disponibles afin de réaliser des projets d’infrastructure de base en Tunisie.

Samir Abdelhafidh a d’autre part, rencontré le président de la Banque Islamique de Développement, Dr.Mohamed Slimane Eljasser. Cette rencontre a permis d’évoquer l’avancement d’un nombre de programmes et projets financés par la Banque et les perspectives disponibles pour renforcer la coopération financière et technique, outre les domaines sur lesquels la Tunisie travaillera lors de la prochaine période dans le cadre du plan quinquennal de développement 2026-2030.

De son côté, Dr Mohamed Ben Slimane Eljasser a exprimé la disposition de son département d’étudier les propositions que la Tunisie présente pour la réalisation des projets dont la banque contribue au financement.

Samir Abdelhafidh s’est également entretenu avec le vice-président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Matteo Patrone, une occasion au cours de laquelle les deux parties ont évoqué la portée de la coopération de voisinage outre les domaines prioritaires sur lesquels la Tunisie se focalisera pendant la prochaine période.

Matteo Patrone a exprimé la disposition de la Banque de poursuivre l’appui à la Tunisie soit à travers la contribution au financement des projets publics ou en fournissant l’appui au secteur privé.

Une réunion a également eu lieu avec le vice-président de la Société Financière Internationale (IFC), Ethiops Tafara portant sur les principaux programmes de coopération financière et technique avec les deux secteurs public et privé, tout en évoquant les potentialités disponibles pour les renforcer davantage.