Le neurologue tunisien, Riadh Gouider, vient d’Ãªtre Ã©lu Premier vice-prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration mondiale de neurologie (WFN) pour un mandat de quatre ans Ã partir de janvier 2026 et ce, lors du CongrÃ¨s mondial de neurologie tenu du 12 au 15 octobre courant Ã SÃ©oul (CorÃ©e du Sud), a indiquÃ© le ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res, de la migration et des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger sur sa plateforme d’informations.

Professeur en mÃ©decine et chef du service de neurologie Ã l’HÃ´pital Razi, Riadh Gouider est aussi prÃ©sident de la commission nationale de neurologie et de neurochirurgie en Tunisie et directeur du Centre de la sclÃ©rose en plaques et de la maladie dâ€™Alzheimer Ã lâ€™hÃ´pital Razi. Il est Ã©galement membre Ã©lu de lâ€™AcadÃ©mie nationale de mÃ©decine de France.

DiplÃ´mÃ© de la FacultÃ© de mÃ©decine de Tunis, le professeur Riadh Gouider a Ã©tÃ© reÃ§u, mardi dernier, par lâ€™ambassadeur de Tunisie Ã SÃ©oul, Kais Darragi, pour le fÃ©liciter Ã lâ€™occasion de son Ã©lection Ã ce poste prestigieux, une distinction qui reflÃ¨te la reconnaissance internationale de la neurologie tunisienne et des compÃ©tences du pays.

Dans un communiquÃ© publiÃ© sur sa page Facebook, lâ€™UniversitÃ© de Tunis El Manar a soulignÃ© que le docteur Gouider est le premier Arabe et Africain Ã accÃ©der Ã ce poste de haut niveau.

FondÃ©e en 1957 Ã Bruxelles (Belgique), la FÃ©dÃ©ration mondiale de neurologie, regroupe plus de 120 sociÃ©tÃ©s nationales Ã travers le monde. Elle Å“uvre Ã promouvoir la qualitÃ© de la neurologie et la santÃ© cÃ©rÃ©brale au niveau mondial par lâ€™Ã©ducation, la formation, la coopÃ©ration scientifique et le renforcement des capacitÃ©s dans les rÃ©gions les moins favorisÃ©es.