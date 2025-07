Chaque année, le 22 juillet, la World Federation of Neurology (WFN) et ses sociétés partenaires à travers le monde célèbrent la Journée Mondiale du Cerveau (World Brain Day – WBD). Cette journée mondiale vise à sensibiliser le grand public, les professionnels de santé et les décideurs à l’importance de la santé cérébrale et à promouvoir l’accès équitable aux soins neurologiques pour tous.

Le thème de cette année 2025 est :« La santé cérébrale à tous les âges » (Brain Health Across the Lifespan).

Ce thème met l’accent sur les besoins neurologiques à chaque étape de la vie – de l’enfance au grand âge – et rappelle que des interventions précoces, une prévention active et une continuité des soins sont essentielles pour préserver les fonctions cérébrales, améliorer la qualité de vie et réduire la charge des maladies neurologiques.

En effet, la campagne WBD 2025 s’articule autour de cinq messages clés pour faire progresser la santé cérébrale à l’échelle mondiale :

Sensibilisation

Lutter contre la stigmatisation, briser les tabous et promouvoir la reconnaissance précoce des troubles neurologiques. Éducation

Former les professionnels de santé, soutenir les aidants et informer le public grâce à des connaissances actualisées et accessibles. Prévention

Promouvoir des mesures de prévention efficaces : nutrition infantile, vaccination, gestion des facteurs de risque (hypertension, obésité, mode de vie…). Accès aux soins et gestion du handicap

Assurer des soins neurologiques de qualité, accessibles et équitables, ainsi que des services de rééducation et des technologies d’assistance, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Plaidoyer

Encourager les politiques de santé publique, augmenter les financements pour la recherche, et renforcer les systèmes de santé neurologique.

La Tunisie s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Grâce à l’implication active de ses sociétés savantes, de ses professionnels de la santé et de ses institutions universitaires, la Tunisie œuvre depuis plusieurs années à améliorer la prise en charge des maladies neurologiques, à renforcer la formation des neurologues et à promouvoir la recherche clinique dans ce domaine.

« La santé cérébrale est l’affaire de tous et à tout âge. À travers cette journée, nous réaffirmons notre engagement à sensibiliser, prévenir et améliorer l’accès aux soins neurologiques, en plaçant la Tunisie au cœur des initiatives régionales et internationales. » déclare Pr Riadh Gouider, Président du Réseau Tunisien des Sociétés de Neurologie.

Des actions de sensibilisation via les réseaux sociaux et les médias et des rencontres scientifiques sont organisées. Ces initiatives visent à informer le public sur les enjeux de la santé cérébrale, encourager le dépistage précoce et lutter contre la stigmatisation des maladies neurologiques.

Dans ce contexte, un webinaire conjoint sera organisé le Samedi 26 Juillet 2025 par l’African Academy of Neurology (AFAN) et la Pan Arab Union of Neurological Societies (PAUNS), réunissant des experts africains et arabes autour du thème de la santé cérébrale. La Tunisie y jouera un rôle actif, à travers la participation de ses experts, soulignant sa position de carrefour entre les mondes arabe et africain dans le domaine des neurosciences.