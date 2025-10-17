Fulham reçoit Arsenal ce samedi 18 octobre 2025 à 18h30 au Craven Cottage, match diffusé en direct sur Canal+ Foot. Une rencontre qui oppose le leader du championnat à un club en quête de stabilité.

Arsenal, premier avec 16 points, cherche à consolider sa position en tête de la Premier League. Les Gunners restent sur une série solide de quatre victoires et un nul, avec neuf buts inscrits et seulement deux encaissés, démontrant une efficacité offensive et défensive remarquable.

Fulham, 14ᵉ avec huit points, espère profiter de l’avantage du terrain pour créer la surprise. Les Cottagers ont enregistré trois victoires et deux défaites lors de leurs cinq derniers matchs, marquant sept buts et en encaissant autant, affichant un bilan équilibré mais incertain.

Les confrontations récentes entre les deux équipes sont serrées : Arsenal compte deux succès contre un pour Fulham, tandis que deux rencontres se sont soldées par un nul.

Cette affiche promet un duel tactique et animé, entre un Arsenal ambitieux et un Fulham combatif, prêt à perturber le leader.

Infos pratiques :