Le projet de la Loi de Finances 2026 (PLF 2026) propose une panoplie de mesures, visant à soutenir les entreprises économiques, booster les investissements et assurer un développement équitable.

Parmi ces mesures, le PLF 2026 prévoit la mise en place d’une ligne de crédit de 15 millions de dinars (MD), afin d’octroyer des crédits à des conditions avantageuses aux sociétés implantées dans les régions défavorisées.

Par ailleurs, une enveloppe de 35 MD sera réservée pour appuyer la ligne de crédit mise à la disposition des sociétés communautaires.

Le PLF 2026 propose, en outre, de soutenir les PME, à travers la création d’une nouvelle ligne de crédit, dotée d’un montant de 10 MD, et consacrée pour financer leurs charges de gestion et d’exploitation. Cette ligne entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027.

Une autre ligne de crédit de 23 MD sera mise en place, aussi, durant l’exercice 2026, afin d’offrir des prêts sans intérêts et sans garantie aux jeunes promoteurs et aux petites entreprises, de manière à assurer l’autofinancement des porteurs de projets.

Le PLF stipule, également, le lancement d’une ligne de crédit de 10 MD dédié aux petits agriculteurs, afin de soutenir le financement de la saison agricole 2025- 2026.