Le Chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Heykal Hachlaf, a annoncé jeudi à Bousalem le démarrage de la saison de culture de la betterave à sucre dans le gouvernorat de Jendouba, soulignant l’importance particulière de cette agriculture industrielle, qu’elle soit liée au soutien de la capacité du sol à produire ou en fournissant une partie des besoins en sucre et matières premières pour l’alimentation animale en plus des emplois permanents et saisonniers qu’elle fournit.

Il a fait remarquer, lors de sa présidence d’une journée d’information sur la réalité de la culture de la betterave à sucre et ses perspectives, abritée par le grand espace des grandes cultures de Bousalem, que la Tunisie possède toutes les capacités à même de lui permettre de développer cette agriculture et d’assurer le besoin en sucre de sa population.

Le démarrage a eu lieu dans le complexe agricole de Drona en présence du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat, Samir Majoul, de plusieurs membres de la Chambre des représentants du peuple, des régions et des districts le Président de l’Union Régionale d’Agriculture et de Pêche à Jendouba, et un certain nombre d’agriculteurs.

L’intervention présentée par la direction générale de la production agricole au ministère de l’agriculture a abordé l’importance de cette culture et ses relations avec le reste des systèmes agricoles, ainsi que la nécessité de maintenir son intégration dans le cycle agricole, soulignant que l’échec à atteindre les objectifs fixés pour le secteur et l’expansion des surfaces jusqu’à 4 500 hectares qui constitue la capacité réelle de l’usine, font partie des problèmes qui nécessitent du travail., L’augmentation de la dette des agriculteurs, la vétusté du réseau d’irrigation, les problèmes financiers de l’entreprise manufacturière et la non-adoption des hautes technologies sont tous des facteurs qui nécessitent des solutions qui assurent la durabilité, le développement et la stabilité du secteur.

L’entreprise a également exprimé sa volonté de sécuriser la saison à toutes les étapes, d’autant plus que le ministère de l’Agriculture s’est engagé à répondre aux besoins des zones qui doivent être approvisionnées en eau d’irrigation, ce qui constitue le principal obstacle à la production.

La production de la betterave à sucre a cessé au cours des deux dernières campagnes agricoles pour des raisons liées à l’eau d’irrigation et aux retards dans le paiement des cotisations de l’entreprise investisseuse.