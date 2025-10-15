La date du 16 octobre 2025 est le dernier délai de dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques, a fait savoir la direction générale des Impôts (DGI).

La direction a annoncé, également, que le 16 octobre 2025 est le dernier délai de la déclaration trimestrielle pour les personnes soumises au régime forfaitaire et celles déclassées au régime réel trimestriel.

“Cette date représente le dernier jour légal pour le dépôt de la déclaration, et non pas le seul jour, appelant, à ce propos, tous les contribuables à déposer leurs déclarations dans les jours précédant cette échéance, afin d’éviter l’encombrement au niveau des recettes des finances et une éventuelle pression sur le système informatique”, a expliqué la même source .