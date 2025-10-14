Le ministère de l’éducation a publié, ce lundi, une circulaire comportant le calendrier du contrôle continu pour les collèges et les lycées publics et privés au titre de l’année scolaire 2025-2026.

Selon la circulaire, adressée aux directeurs régionaux, aux inspecteurs de l’enseignement de base et du secondaire, ainsi qu’aux directeurs d’établissements scolaires, le calendrier du contrôle continu vise à renforcer l’efficacité du système, à évaluer les acquis des élèves, à corriger les lacunes et à consolider les apprentissages, tout en assurant le principe d’équité et d’égalité des chances.

Ainsi les devoirs de contrôle du premier trimestre devront être réalisés et corrigés avant le 22 novembre 2025 tandis que les devoirs de synthèse sont prévus du 1er au 13 décembre 2025 (semaine avant bloquée du 1er au 06 et semaine bloquée du 08 au 13 décembre 2025).

Par ailleurs, les devoirs de contrôle du deuxième trimestre devront être réalisés et corrigés avant le 14 février 2026 tandis que les devoirs de synthèse auront lieu du 23 février au 07 mars 2026 (semaine avant bloquée du 23 au 28 février et semaine bloquée du 02 au 07 mars 2026).

Pour ce qui est du troisième trimestre, les élèves des 7e, 8e et 9e années de l’enseignement de base, ainsi que ceux des 1re, 2e et 3e années de l’enseignement secondaire passeront les devoirs de contrôle avant le 9 mai 2026 tandis que les devoirs de synthèse se dérouleront du 13 au 26 mai 2026 (semaine avant bloquée du 13 au 19 et semaine bloquée du 20 au 26 mai 2026.

Quant aux élèves de la 4e année de l’enseignement secondaire (baccalauréat), ils passeront les devoirs de contrôle avant le 2 mai 2026, tandis que les devoirs de synthèse se tiendront les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026.



