Le Comité d’organisation du Rallye “Tunisie Challenge” a annoncé la participation de 95 concurrents de 14 nationalités à la 5e édition, dont le coup d’envoi sera donné demain, samedi.

“Le Rallye comprend cinq étapes sur une distance totale de 1127 km que les participants parcourront sur cinq jours”, a fait savoir Anis Nabli, membre du Comité d’organisation de l’évènement lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, à Tunis, en présence de représentants de la Fédération Tunisienne de l’Automobile (FTA) et de l’Office national du Tourisme.

Détaillant le parcours du Rallye, Nabli a précisé que les cinq étapes de la course sont : Tunis – Sousse (198 km), Sousse – Douz (228 km), Douz – Douz (267 km), Douz – Ksar Ghilane (212 km) et Ksar Ghilane – Djerba (222 km).

“Cette 5e édition connaitra un nouveau succès”, a-t-il ajouté, soulignant que toutes les mesures avaient été prises pour assurer le bon déroulement de l’événement, notamment en ce qui concerne les aspects logistiques et de sécurité.

De son côté, la secrétaire générale de la FTA, Ahlem Bouafif a indiqué que le départ de la première étape du rallye aura lieu demain, samedi, de la Cité de la culture de Tunis, précisant que la plupart des participants sont de nationalité française et italienne.

Selon Bouafif, la participation tunisienne se limitera à la concurrente Hend Chaouch et le rallye représente une opportunité renouvelée de promouvoir l’image de la Tunisie aux plans sportif et touristique.