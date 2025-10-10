Lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Zaghouan, le démarrage des opérations de cueillette et de transformation des olives dans la région a été fixé pour le 27 octobre courant.

Selon les données fournies par le Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan, la récolte devrait atteindre 80 mille tonnes contre 60 mille tonnes au cours de la saison écoulée, soit une augmentation de 40%, notant que la moyenne de production pendant la dernière décennie était de 37 mille tonnes.

Les oliveraies de la région comptent environ 8,5 millions oliviers répartis sur 61 770 hectares, dont 20 mille hectares dédiés au secteur biologique.

Par ailleurs, le nombre des huileries disponibles cette saison au gouvernorat de Zaghouan s’élève à 38 unités avec une capacité de transformation quotidienne d’environ 2775 tonnes, dont 5 huileries destinées à la transformation des olives biologiques.

D’après la même source, les opérations de cueillette, de transport et de transformation des olives pour cette saison fourniront dans la région environ 700 jours de travail ouvrables sur une période d’environ 4 mois.