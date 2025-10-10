Le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur les femmes « CREDIF » a annoncé vendredi la prolongation du délai de candidature au prix national « Zoubaida Bchir pour les meilleurs écrits féminins tunisiens dans toutes leurs formes » jusqu’au 31 décembre 2025, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives aux candidats.

Le Credif a ajouté que ce prix comprend six catégories, à savoir le prix de la création littéraire en langue arabe d’un montant de 5 000 dinars, le prix de la création littéraire en langue française d’un montant de 5 000 dinars, le prix de la recherche scientifique en langue arabe d’un montant de 7 000 dinars, le prix de la recherche scientifique en langue française d’un montant de 7 000 dinars, le prix de la recherche scientifique sur la femme tunisienne et l’adoption de l’approche genre d’un montant de 10 000 dinars, et le prix du meilleur scénario des courts métrages d’un montant de 5 000 dinars.

Les prix sont décernés à des œuvres individuelles, et les candidats doivent se présenter pour une seule catégorie de prix.

Sont exclus du prix les ouvrages scolaires utilisés pour l’enseignement, les ouvrages destinés aux enfants, les ouvrages ayant déjà été primés en Tunisie ou à l’étranger et les ouvrages universitaires visant à obtenir une promotion professionnelle.

Les lauréats ne peuvent se présenter à nouveau qu’après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont remporté le prix. De même, ceux qui ont déjà remporté le prix à deux reprises ne peuvent se présenter à nouveau.