À huit mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le Portugal de Cristiano Ronaldo reçoit l’Irlande ce samedi avec l’objectif de poursuivre son parcours parfait en qualifications.

Toujours aussi ambitieux à 40 ans, le capitaine portugais rêve de disputer une dernière Coupe du monde et d’y briller une fois encore. Les Lusitaniens ont parfaitement entamé leur campagne, avec deux victoires en deux matches : un large succès 5-0 en Arménie, puis une victoire arrachée face à la Hongrie.

Cette fois, la Seleção retrouvera son public à Lisbonne pour tenter de faire un nouveau pas vers la qualification.

Informations pratiques :

Ville : Lisbonne (Portugal)

Stade : Estádio José Alvalade

Capacité : 52 095 places

Date : Samedi 11 octobre

Heure : 20h45

Chaîne : L’Équipe Live Foot