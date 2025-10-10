La production d’olives à huile dans le gouvernorat de Manouba devrait enregistrer une hausse de 16% par rapport à la récolte de l’année précédente, (plus de 7 000 tonnes), selon les indicateurs du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le coup d’envoi de la récolte est prévu pour le 25 octobre courant, avec une campagne d’environ 100 jours, mobilisant 1 250 ouvriers pour un total de 125 mille journées de travail, a indiqué la chargée de la direction de la CRDA à Manouba, Basma Medouri à l’Agence TAP.

Les principales zones de production se situent dans les délégations de Tébourba et Borj El Amri, sur une superficie globale de 14 124 hectares, abritant plus de 1,4 million d’oliviers, soit 63% de la surface arboricole du gouvernorat.

Le gouvernorat compte 17 huileries, dont 9 en chaîne continue, 4 à pression élevée et 4 traditionnelles, offrant une capacité journalière de trituration de 682 tonnes et une capacité de stockage de 1 861 tonnes.

La commission régionale de contrôle des huileries a entamé ses visites d’inspection début octobre pour évaluer leur préparation technique et environnementale et vérifier le respect des normes en vigueur.