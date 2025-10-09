Lâ€™Agence nationale de sÃ©curitÃ© sanitaire de lâ€™alimentation, de lâ€™environnement et du travail (Anses) de France recommande dâ€™interrompre rÃ©guliÃ¨rement les pÃ©riodes dâ€™inactivitÃ© physique. Selon lâ€™agence, marcher cinq minutes toutes les trente minutes, Ã une intensitÃ© faible ou modÃ©rÃ©e, amÃ©liore certains paramÃ¨tres mÃ©taboliques, comme la glycÃ©mie et lâ€™insulinÃ©mie.

Une sÃ©dentaritÃ© prÃ©occupante en France

Dans une expertise publiÃ©e en 2022, lâ€™Anses signalait que plus de 37 % des adultes franÃ§ais passent plus de huit heures par jour assis. Cette sÃ©dentaritÃ© prolongÃ©e augmente le risque de maladies chroniques, telles que le diabÃ¨te de type 2, lâ€™obÃ©sitÃ©, les pathologies cardiovasculaires, respiratoires et ostÃ©oarticulaires, ainsi que certains cancers.

Bienfaits des pauses actives

Lâ€™agence sâ€™appuie sur une revue systÃ©matique des Ã©tudes sur les activitÃ©s permettant de rompre la sÃ©dentaritÃ©, comme se lever, marcher ou monter des escaliers. Chez les enfants, des pauses plus intenses dâ€™environ trois minutes toutes les trente minutes seraient encore plus bÃ©nÃ©fiques. Rompre la position assise amÃ©liore Ã©galement les fonctions cognitives : attention, temps de rÃ©action, humeur et sensation de fatigue.

IntÃ©grer les pauses actives au quotidien

Lâ€™Anses encourage la mise en place de ruptures rÃ©guliÃ¨res de sÃ©dentaritÃ© dans tous les environnements, professionnels ou Ã©ducatifs. Elle recommande de varier les opportunitÃ©s pour favoriser lâ€™adhÃ©sion et lâ€™intÃ©gration dans les habitudes quotidiennes : prendre les escaliers plutÃ´t que lâ€™ascenseur, marcher lors des discussions, ou alterner positions assises et debout. Les meilleurs effets sont observÃ©s autour de trente minutes et diminuent au-delÃ , en particulier si lâ€™on dÃ©passe une heure.

Vers une prÃ©vention simple et efficace

Ces recommandations offrent une solution simple et accessible pour rÃ©duire les risques liÃ©s Ã la sÃ©dentaritÃ©. Elles soulignent lâ€™importance de petites pauses rÃ©guliÃ¨res et rappellent que lâ€™activitÃ© physique ne doit pas se limiter Ã la pratique dâ€™un sport, mais peut sâ€™intÃ©grer dans le quotidien Ã travers des gestes simples et rÃ©pÃ©tÃ©s.