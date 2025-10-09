L’Égypte a validé, mercredi soir, son billet pour la Coupe du Monde 2026 de football après sa large victoire face à Djibouti (3-0). Les Pharaons deviennent ainsi le 19e pays qualifié pour la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Afrique comptera déjà trois représentants

Avec cette qualification, l’Égypte rejoint la Tunisie et le Maroc parmi les nations africaines déjà assurées de participer au Mondial 2026.

Les Pharaons, auteurs d’un parcours solide dans les éliminatoires, confirment leur retour sur la scène mondiale après avoir manqué l’édition 2022 au Qatar.

Panorama des nations qualifiées à ce jour

À ce stade, 19 pays ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde 2026 :

Co-organisateurs : États-Unis, Canada, Mexique

Zone AFC (Asie) : Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, République de Corée, Iran

Zone CAF (Afrique) : Égypte, Tunisie, Maroc

Zone CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Zone OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

La liste continuera de s’allonger dans les prochaines semaines à mesure que les qualifications progressent sur les autres continents.