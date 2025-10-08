La Fédération Internationale de Football (FIFA) a désigné Hussein Jenaieh, vice-président de la Fédération Tunisienne de Football, comme membre de la commission chargée des compétitions des sélections nationales masculines seniors, annonce la FTF, mercredi.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la fédération précise que cette nomination s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la représentation tunisienne au sein des instances de la FIFA. Elle intervient après l’élection du président de la FTF, Moez Nasri, en tant que membre de la commission de discipline, lors du dernier congrès de la FIFA.