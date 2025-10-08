Pour la première fois de l’histoire, les énergies renouvelables ont dépassé le charbon pour devenir la principale source d’électricité dans le monde au premier semestre 2025. L’annonce a été faite mardi par le think tank Ember, spécialisé dans l’environnement, le climat et l’énergie.

Selon Ember, cette évolution marque un tournant majeur : la progression spectaculaire du solaire et de l’éolien a suffi à couvrir l’intégralité de la demande supplémentaire d’électricité, contribuant même à une légère baisse de l’usage du charbon et du gaz. La demande mondiale d’électricité continue pourtant de croître.

Le solaire en tête de la transition énergétique

L’énergie solaire représente la part la plus importante de cette croissance, répondant à 83 % de l’augmentation de la demande mondiale. Elle demeure, pour la troisième année consécutive, la principale source de nouvelle production électrique dans le monde.

La majorité de cette production solaire (58 %) provient de pays à revenu faible ou intermédiaire, qui ont connu une expansion rapide ces dernières années. Ember note notamment l’essor du solaire en Afrique, avec une augmentation de 60% des importations de panneaux solaires sur un an, à fin juin 2025.

Disparités régionales et rôle des grandes puissances

Malgré ce progrès global, des disparités régionales persistent. Les pays en développement sont en tête de la transition énergétique, tandis que les nations plus riches, comme les États-Unis et l’Union européenne, continuent de recourir aux combustibles fossiles pour produire leur électricité.

La Chine reste le leader mondial dans le développement des énergies propres, ajoutant à elle seule davantage de capacités solaires et éoliennes que le reste du monde réuni. L’Inde suit, avec d’importantes installations solaires et éoliennes, réduisant son recours au charbon et au gaz.

À l’inverse, la demande d’électricité aux États-Unis a augmenté plus rapidement que la production issue des énergies propres, renforçant la dépendance aux combustibles fossiles. En Europe, plusieurs mois de faible production éolienne et hydraulique ont entraîné une hausse de la production à partir du charbon et du gaz.

Vers une électricité propre qui suit la croissance mondiale

“Cela marque le début d’une phase où l’électricité propre suit désormais le rythme de la croissance de la demande”, a déclaré Malgorzata Wiatros-Motyka, analyste principale chez Ember. Cette dynamique souligne l’importance d’investissements continus dans les technologies renouvelables, tout en mettant en évidence les défis persistants liés aux inégalités régionales et à la dépendance aux énergies fossiles.