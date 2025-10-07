Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti présidera la délégation tunisienne qui participe aux travaux de la 24ème Session de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), qui se tiendra le 9 octobre 2025 dans la capitale Kényane, Nairobi.

Cette Conférence sera précédée de la 20ème Réunion des ministres des Affaires Etrangères du COMESA, prévue le 8 octobre, selon un communiqué publié mardi par le département des Affaires étrangères.

Le Salon et le Forum des Affaires du COMESA seront également organisés durant la même période.

Sur le thème : « L’Exploitation optimale de la numérisation pour parvenir à un développement régional inclusif », les travaux du sommet porteront sur l’examen des réalisations accomplies dans la mise en œuvre de l’Accord instituant le Marché Commun, le suivi des principaux programmes visant à accélérer le rythme de l’intégration économique et régionale ainsi que sur l’adoption de mécanismes de numérisation en tant que levier pour renforcer une dynamique de croissance économique efficace, contribuant à asseoir les fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité pour les peuples de la région et du continent africain.

Rappelons que la Tunisie a signé, en juillet 2018, l’Accord d’adhésion à ce groupe économique régional qui réunit 21 pays africains et constitue le plus grand ensemble économique du continent en matière de commerce et d’investissement.

Cette adhésion s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Tunisie dans le processus d’intégration économique et régionale, et vise à élargir le partenariat avec les pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe, en vue de la mise en œuvre effective de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine et de la réalisation d’un nouveau modèle de développement et de croissance économique.