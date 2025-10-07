Les superficies programmées pour les grandes cultures dans le gouvernorat de Nabeul au titre de la saison agricole 2025-2026 devront atteindre 40 mille ha.

Le membre de l’Union régionale de l’agriculture, Mohamed Charef Ben Maouia a indiqué à l’Agence TAP que les besoins de la région en semences sélectionnées s’élève à 30 mille quintaux dont 27 mille quintaux pour le blé dur, 2600 quintaux pour le blé tendre et 400 quintaux pour l’orge.

Dans ce cadre, il a appelé à accélérer l’octroi de prêts saisonniers aux agriculteurs de la région pour financer la nouvelle saison agricole.