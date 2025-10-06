Les travaux du projet d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque de production autonome d’électricité dans l’hôpital régional Badreddine-Aloui à Kasserine, seront achevés avant la fin du mois d’octobre courant, a indiqué le directeur Nizar Missaoui.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de transition énergétique des établissements publics qui vise à renforcer l’efficacité énergétique et l’adoption des sources d’énergie propre et durable, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le projet en question permettra à l’hôpital d’économiser environ 70% de sa consommation actuelle en énergie électrique, favorisant ainsi la réduction des dépenses et l’amélioration de la performance environnementale de l’établissement.

Le projet dont les travaux ont été lancés, début 2025, favorisera l’indépendance énergétique de l’hôpital, a expliqué Missaoui.

La station disposera d’une capacité de production totale estimée à 453,96 kilowatts, dont 114,66 kilowatts destinés à une consommation immédiate au sein de cet établissement sanitaire.

Ce projet fait partie des initiatives programmées depuis 2019. Les travaux ont effectivement démarré en octobre 2024 grâce à un financement conjoint de la Banque allemande de développement (KfW) et du Fonds de transition énergétique (FTE).