Tunis, 5 octobre – L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit un changement de régime de vent et des conditions maritimes dégradées pour la nuit prochaine, en particulier sur les zones côtières. Le vent, initialement de secteur sud, tournera progressivement au nord en fin de nuit.

Ce basculement s’accompagnera d’un renforcement du vent, qui sera relativement fort à progressivement fort près des côtes. Les rafales pourront temporairement dépasser 60 km/h dans ces zones. Sur le reste des régions, le vent soufflera faible à modéré.

Mer agitée à très agitée au Nord

Les marins doivent faire preuve de vigilance : la mer passera d’agitée à très agitée, voire houleuse, le long des côtes nord. Pour les autres littoraux, la mer restera peu agitée à agitée.

Côté ciel, des nuages passagers couvriront la plupart des régions. Ils se feront plus denses sur le Nord et le Centre, entraînant quelques faibles pluies uniquement sur les hauteurs ouest au cours de la nuit.

Températures maximales en légère hausse

Les températures maximales connaîtront une légère augmentation. Elles se situeront entre 24 et 28 degrés sur le Nord et les zones de hauteur.

Dans le reste des régions du pays, le mercure affichera des valeurs plus élevées, comprises entre 29 et 32 degrés.