Le marché boursier continue à perdre du terrain. Le benchmark a dévissé de –0,8 %, à 12288 points, dans un volume de 5,9 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont profité de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SFBT, portant sur une enveloppe de 2,6 MD. Le titre BH LEASING s’est placé au top line. L’action du leaseur adossé au groupe BH s’est appréciée de 4,5 % à 3,990 D, sans drainer de flux.

Le titre LAND’OR a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du fromager s’est bonifiée de 0,9 % à 10,090 D. La valeur a mobilisé un volume réduit de 42 mille dinars sur la séance. Le titre STB s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la banque étatique a reculé de –4,6 % à 3,740 D.

La valeur a animé le marché avec des échanges de 657 mille dinars sur la séance. La dernière recrue de la cote, BNA ASSURANCES a affiché un parcours décevant sur la séance.

L’action du bras assurantiel du groupe BNA a reculé de –3,1 % à 3,100 D. La valeur a brassé un flux global de 42 mille dinars sur la séance.

SFBT a été la valeur la plus échangée de la séance. L’action du spécialiste des boissons gazeuses et alcoolisées a marqué une pause de 12,840 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 2,7 MD.