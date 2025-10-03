La société de transport du Sahel (STS) a lancé, jeudi, 2 octobre 2025, un appel d’offres national pour l’acquisition de 59 nouveaux bus, dont 50 bus standards de transport urbain et 9 bus de transport interurbain.

Cet investissement permettra de répondre aux besoins de transport dans les trois gouvernorats du Sahel (Mahdia, Sousse et Monastir), a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué.

Le département des transports a souligné que ces bus seront répartis selon les priorités et conformément au principe de justice sociale et d’égalité des chances entre les régions concernées.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à améliorer le système de transport public collectif régulier, notamment dans les régions.