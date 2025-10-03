Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a annoncé vendredi une liste de 26 joueurs pour affronter la Géorgie et la Bulgarie en qualifications pour le Mondial 2026. Plusieurs cadres manquent à l’appel, parmi lesquels Álvaro Morata, Dani Carvajal et Nico Williams.

Des absences notables

L’Espagne devra composer sans plusieurs champions d’Europe 2024. Dani Carvajal (Real Madrid) et Nico Williams (Athletic Bilbao) sont forfaits sur blessure. Álvaro Morata, habituel capitaine, est écarté alors qu’il tente de relancer sa carrière à Côme. Fabian Ruiz (Paris SG) est ménagé.

Ces absences offrent une opportunité à d’autres joueurs, comme Pablo Barrios, milieu de l’Atlético Madrid et champion olympique en 2024, qui remplace numériquement Fermin Lopez (Barcelone), blessé. Marcos Llorente (Atlético Madrid), homme de confiance de Diego Simeone, effectue également son retour, prenant la place d’Oscar Mingueza (Celta Vigo).

Jeunesse confirmée

La sélection conserve une forte identité barcelonaise, avec Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo et le jeune prodige Lamine Yamal. Titularisé mercredi contre le PSG après deux semaines d’absence, ce dernier est convoqué malgré les critiques de son entraîneur de club, Hansi Flick, qui accuse la sélection espagnole d’avoir aggravé sa blessure lors de la précédente trêve internationale.

La liste complète

Gardiens : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Défenseurs : Marcos Llorente (Atlético Madrid), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Milieux : Martin Zubimendi (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelone), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Alex Baena (Atlético Madrid), Pablo Barrios (Atlético Madrid)

Attaquants : Dani Olmo (FC Barcelone), Lamine Yamal (FC Barcelone), Ferran Torres (FC Barcelone), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jesus Rodriguez (Côme), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Samu Aghehowa (Porto)

Cap sur la qualification

L’Espagne poursuit son parcours vers la Coupe du monde 2026 avec l’ambition de conforter sa position dans le groupe. Malgré l’absence de cadres, Luis de la Fuente mise sur la continuité et la jeunesse pour maintenir la dynamique de son équipe.