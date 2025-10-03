Le Centre d’information, de formation, d’études et de documentation sur les associations « Ifeda » organise cinq sessions de formation durant le mois d’octobre 2025 au profit des associations de toutes les régions.

Selon une annonce publiée sur la page officielle du Centre sur « Facebook », deux sessions se tiendront dans ses locaux à Tunis, portant sur les « Mécanismes d’évaluation des projets et des activités des associations » les 9 et 10 octobre, et sur la « Gouvernance et prévention de la corruption… Prévention du blanchiment d’argent et lutte contre le terrorisme » les 29 et 30 octobre.

Trois autres sessions sont prévues dans les régions : une sur le « Cadre juridique et la gestion administrative des associations » à Mahdia le 24 octobre, et deux sessions sur « La tenue des registres et la rédaction des rapports périodiques » à Monastir le 25 octobre et à Sousse le 26 octobre.

Les participants intéressés doivent télécharger le formulaire d’inscription depuis le site web ou la page Facebook du Centre, puis l’envoyer par e-mail à l’adresse suivante : ifeda.formation@topnet.tn.