Le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a ordonnÃ© jeudi la levÃ©e de tous les obstacles entravant le dÃ©veloppement des sociÃ©tÃ©s communautaires et appelÃ© Ã une campagne mÃ©diatique intensive pour promouvoir ce dispositif, lors dâ€™une rÃ©union au Palais de Carthage avec le ministre de lâ€™Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chouad.

Cette initiative intervient aprÃ¨s la signature par le chef de lâ€™Ã‰tat dâ€™un dÃ©cret portant amendement de certaines dispositions du dÃ©cret-loi nÂ°2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociÃ©tÃ©s communautaires.

Lâ€™objectif affichÃ© est de simplifier les procÃ©dures administratives et dâ€™ouvrir de nouvelles opportunitÃ©s aux porteurs de projets, notamment les jeunes.

Le prÃ©sident a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™accompagner pleinement les participants Ã ces structures, tout en dÃ©nonÃ§ant toute tentative de dÃ©nigrement Ã leur encontre.

Il a soulignÃ© que les sociÃ©tÃ©s communautaires constituent un levier essentiel pour permettre aux jeunes de crÃ©er leur propre richesse et de participer activement au dÃ©veloppement Ã©conomique et social de toutes les rÃ©gions du pays.