Un accord de don financé par l’Union européenne, d’une valeur de 12 millions d’euros (soit environ 41 millions de dinars), a été signé, jeudi, entre la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Cet appui technique s’inscrit dans le cadre de la réalisation du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED), dont le coût global est estimé à environ 1 milliard d’euros, selon la STEG. Ce projet vise à établir une interconnexion directe entre les réseaux électriques tunisien et italien, à renforcer le réseau national de l’électricité, à encourager l’investissement dans les énergies renouvelables et à contribuer à la sécurité énergétique.

L’accord a été signé par le PDG de la STEG, Faycel Trifa, le chef de division de la BEI pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ulrich Brunnhuber, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, de la commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Suica, du directeur du bureau de la BEI, Jean-Luc Revereault, ainsi que de représentants de la délégation de l’UE à Tunis, du bureau de la BEI, du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et de la STEG.