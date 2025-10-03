L’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) a annoncé l’ouverture des candidatures pour le poste de directeur artistique des Journées Musicales de Carthage (JMC), édition 2026. Les dossiers doivent être soumis par e-mail avant le 15 octobre 2025.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle de l’établissement, les candidats doivent justifier d’une expérience dans le domaine musical ou culturel et maîtriser les aspects artistiques, culturels et gestionnaires des festivals.

Le futur directeur artistique aura pour mission principale d’élaborer la programmation artistique du festival, de concevoir la stratégie de communication et de superviser sa mise en œuvre. Il devra également définir les besoins matériels et humains, sélectionner les partenaires et proposer un budget prévisionnel, en coordination avec l’ENPFMCA.

Le profil recherché exige une connaissance approfondie des scènes musicales nationale, régionale et internationale, une capacité à manager des équipes artistiques et à coordonner avec les structures organisatrices. La maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais est un atout.

Le dossier de candidature doit inclure une demande signée, un curriculum vitae détaillé avec pièces justificatives, ainsi qu’une proposition conceptuelle pour la programmation (2 à 3 pages). Les candidatures sont à envoyer à l’adresse : candidature@jmc.tn.

Cette initiative vise à garantir la qualité de la programmation et à renforcer l’identité et la visibilité du festival aux niveaux national et international.