Le sélectionneur national Sami Trabelsi a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux derniers matches de qualification à la Coupe du monde 2026. La Tunisie affrontera Sao Tomé-et-Principe le 10 octobre, puis la Namibie le 13 octobre à Radès, dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires africains.

Une qualification déjà assurée

Les Aigles de Carthage aborderont ces rencontres en leaders incontestés du groupe H. Avec 22 points, la Tunisie a déjà validé son billet pour le Mondial 2026 organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Derrière, la Namibie suit avec 15 points, devant le Libéria (11), le Malawi et la Guinée équatoriale (10 chacun), tandis que Sao Tomé-et-Principe ferme la marche avec 0 point.

Trois gardiens pour encadrer la défense

Dans les cages, Trabelsi a retenu Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance de Tunis) et Noureddine Farhati (Stade Tunisien). Ce trio expérimenté devra assurer la solidité défensive attendue.

Une défense mixte entre expérience et jeunesse

La ligne défensive regroupe des profils variés : Yan Valery (Sheffield Wednesday, Angleterre), Moataz Naffati (Norrköping, Suède), Dylan Bronn (Servette Genève, Suisse), Montassar Talbi (Lorient, France), Nader Ghandri (Akhmat Grozny, Russie), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice, France), Mortadha Ben Ouannès (Kasimpasa, Turquie) et Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk, Ukraine).

Milieux de terrain : équilibre entre maîtrise et créativité

Au milieu, Trabelsi a convoqué Ferjani Sassi (al-Gharafa, Qatar), Elyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne), Aïssa Laïdouni (al-Wakrah, Émirats arabes unis), Hannibal Mejbri (Burnley, Angleterre), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano, Suisse), Ismaël Gharbi (Augsbourg, Allemagne), Firas Ben Larbi (al-Sharjah, Émirats arabes unis) et Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly, Égypte).

L’attaque menée par un groupe élargi

En attaque, la sélection compte sur Naïm Sliti (al-Shamal, Qatar), Elias Saad (Augsbourg, Allemagne), Sebastian Tounekti (Celtic, Écosse), Firas Chouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala, Russie), Youssef Snana (al-Sailiya, Qatar) et Seifallah Ltaïef (Sparta Rotterdam, Pays-Bas).

Objectif : terminer en beauté

Même déjà qualifiée, la Tunisie vise à conclure la campagne par deux victoires à domicile. Ces matches serviront aussi à tester certains éléments, consolider les automatismes et confirmer la dynamique positive sous la direction de Sami Trabelsi.