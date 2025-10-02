La Côte d’Ivoire a produit 16,1 millions de barils de pétrole brut en 2024, enregistrant une hausse de 50 % par rapport à l’année précédente, a indiqué mercredi le gouvernement à l’occasion d’un Conseil des ministres tenu à Abidjan.

Cette performance s’explique par la mise en production du champ Baleine, lancée fin août 2023. Découvert en 2021 par la société italienne Eni en partenariat avec Petroci Holding, le gisement Baleine est estimé à 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole.

Perspectives de production

Selon les prévisions officielles, la production quotidienne du champ Baleine devrait atteindre 150 000 barils par jour d’ici 2027. Cette augmentation portera la production totale de pétrole brut de la Côte d’Ivoire à environ 200 000 barils par jour, renforçant la position du pays sur le marché pétrolier régional et contribuant à ses recettes énergétiques.

Le champ Baleine représente ainsi un projet stratégique pour la Côte d’Ivoire, offrant de nouvelles opportunités de développement économique et d’investissement dans le secteur énergétique. Il permet également de diversifier la production nationale et d’assurer une meilleure sécurité énergétique.

Un secteur énergétique en expansion

Le succès du champ Baleine illustre l’importance des partenariats internationaux dans le développement du secteur pétrolier ivoirien. Eni et Petroci Holding ont travaillé conjointement à l’exploration et à l’exploitation du gisement, mettant en avant la complémentarité entre expertise technique et connaissance du terrain local.

Cette dynamique devrait soutenir les objectifs du gouvernement ivoirien visant à accroître la production de pétrole, à générer des revenus supplémentaires et à renforcer la position du pays dans le secteur énergétique en Afrique de l’Ouest.