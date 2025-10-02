Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé, jeudi, un financement de 141 millions de dollars au Rwanda pour renforcer ses capacités d’adaptation aux catastrophes naturelles et réduire leurs impacts, selon un communiqué de l’institution financière internationale.

Le financement comprend le Programme de financement des politiques de développement pour la gestion des risques de catastrophe ainsi qu’une Ligne de financement conditionnelle en cas de catastrophe, un mécanisme destiné à fournir des liquidités immédiates après un événement catastrophique.

Objectifs et axes du programme

L’objectif est d’appuyer le Rwanda dans la mise en place de systèmes de prévision, de préparation et de réponses efficaces, tout en protégeant les vies humaines et les moyens de subsistance.