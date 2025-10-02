OneTech Groupe a organisé la 2ème édition d’Ingenuity Award qui met à l’honneur l’ingéniosité et la créativité des jeunes ingénieurs tunisiens à travers leurs projets de fin d’études (PFE).

OneTech Ingenuity Award est un programme qui offre aux étudiants, issus de divers milieux universitaires, la possibilité d’acquérir une expérience pratique avec OneTech Groupe grâce à des opportunités de stage de fin d’études. Les projets présentés portent notamment sur la durabilité, l’industrie 4.0 et la cybersécurité.

Lors de cette cérémonie, le jury a distingué trois lauréats dont les projets se sont démarqués parmi les 10 projets présentés, notamment par leur pertinence scientifique, leur originalité et leur approche environnementale. Les projets primés ont mis en avant des solutions pour l’automatisation industrielle et le contrôle qualité assisté par la technologie mais également l’extraction automatisée d’informations via l’IA pour le traitement intelligent des données.

Trois projets, une même ambition : transformer l’avenir

Ces projets illustrent la capacité des jeunes talents à proposer des solutions innovantes aux défis de l’industrie de demain.

En plus de la reconnaissance du Groupe, les lauréats bénéficieront :

d’une visibilité auprès des experts de l’industrie,

de conseils et d’un mentorat dispensés par les ingénieurs et leaders de l’innovation au sein du groupe OneTech,

et de la possibilité de transformer leurs idées en solutions concrètes au sein d’un groupe industriel de référence.

OneTech, OneEarth : la jeunesse au cœur de la stratégie

Avec Ingenuity Award, OneTech réaffirme son engagement à soutenir les jeunes générations et à promouvoir l’innovation responsable. Ce programme qui s’inscrit dans la démarche durable « OneTech, OneEarth » illustre la volonté du Groupe d’agir positivement sur les plans social, environnemental et technologique.

« Cette deuxième édition confirme la richesse des idées portées par les jeunes talents. Leur créativité et leur audace sont une véritable source d’inspiration pour notre Groupe et pour l’avenir de l’industrie », a déclaré M. Hedi Sellami, Directeur Général de OneTech Groupe.

Après une première édition couronnée de succès, cette nouvelle rencontre vient renforcer le rôle d’Ingenuity Award comme tremplin pour les étudiants en fin de parcours académique, et comme catalyseur de solutions innovantes et durables.